Strada nuova con (tanti) vecchi pericoli 

Da quando esiste la barriera centrale è più sicura, ma fra indicazioni nascoste, cartelli coperti, svincoli poco (o nulla) segnalati, percorrere la strada provinciale 2 è ancora un’avventura. Chi non è del Sulcis Iglesiente (ma anche chi è residente qualche disagio lo avverte) deve avere la vista a infrarossi per intuire la presenza di segnali o infrastruttura della quattrocorsie che va da Villamassargia a Portoscuso. È soprattutto il segmento da Villamassargia a Carbonia a presentare le maggiori insidie che si risolverebbero con una bella spuntatina ai cespugli o ai rami o con un posizionamento meno improbabile di certi cartelli. Non appena abbandonata Carbonia, dopo Barbusi inizia la quattro corsie e spesso i cartelli che indicano al contempo il divieto di oltrepassare gli 80 all’ora e il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti sono seminascosti dagli alberi: si scorgono a stento a velocità di 40-50 all’ora.

Disagi e proteste

«Ridicolo poi – accusa Simone Scarpa, trasportatore di Carbonia – che il segnale che indica le piazzole di sosta non sia stato collocato con congruo anticipo ma proprio a ridosso della struttura: anche procedendo a 50 all’ora bisogna inchiodare se si vuole deviare a destra». Occhio poi alle indicazioni di località: chi conosce a memoria la svolta per Is Pireddas o Genne Corriga, come pure quella per Corongiu e Barega, è assai fortunato: gli altri devono intuirla dietro i cespugli, oscurata dai rami. I cartelli per Barega-Corongiu sono due: uno è posto in anticipo, «ma quello che indica esattamente lo svincolo – fa notare Sandra Luxoro, pendolare da Carbonia a Cagliari – è a deviazione avanzata, molto basso infatti semicoperto dalla vegetazione che nasconde pure il segnale di direzione». Raggiungere Barega (frazione che appartiene a Carbonia ma di fatto è quasi incollata a Iglesias) non è semplice perché nella direzione opposta della sp2 il cartello è totalmente nascosto dagli alberi. E sull’asfalto si aggravano alcuni cedimenti.

Strade rurali

Mancano poi quasi del tutto le segnalazioni degli accessi alle stradine agrarie. Insomma, la barriera centrale ha risolto fondamentali problemi (finiti gli scontri frontali che in questi due anni hanno provocato 8 morti), ma prima di considerare la Sp2 del tutto sicura serve altro. Tuttavia ci sono anche buone notizie: iniziata la posa della segnaletica orizzontale e dei catarifrangenti nel tratto fra Carbonia e Portoscuso (quel segmento ne era privo) e al via i lavori nei pressi di Siliqua per la riapertura della Pedemontana chiusa da settimane: «Su questo tratto siamo intervenuti noi – sottolinea il commissario della Provincia Sergio Murgia – per accelerare al massimo i lavori e cancellare i disagi: abbiamo raccolto le indicazioni anche per le criticità ancora esistenti della Sp2 da Villamassargia a Carbonia, in alcuni punti le opere sono iniziate in altri le programmiamo».

