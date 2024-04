Strada mai asfaltata, il Comune la inserisce fra quelle da spazzare 

Via Brivanda, a San Gavino, è una strada abbandonata da decenni nonostante tante promesse che vengono rispolverate soprattutto in prossimità delle elezioni comunali. A pochi passi dal vecchio passaggio a livello (in disuso) e dalla Provinciale per Pabillonis, ogni giorno i residenti devono fare i conti con i disagi visto che l’asfalto non è mai arrivato e le buche si formano di continuo nello sterrato. Al danno, ora, si aggiunge la beffa: «La via – denuncia uno dei residenti Antonio Garau, pensionato – è stata inserita nel calendario dello spazzamento meccanizzato da parte del Comune. Errore o superficialità? Sono residente in questa strada sterrata da 40 anni e nonostante le immancabili promesse elettorali non si è mai visto un solo intervento da parte del Comune: la manutenzione – ricorda Garau – è stata fatta sempre da noi residenti. Non è stata nemmeno falciata l'erba. Ora questo atto offensivo nei nostri confronti».

In via Brivanda abitano anche persone con disabilità e mamme che per trasportare i figli piccoli devono usare il passeggino. Manca l’illuminazione pubblica, e la sera la strada resta al buio, mentre lungo i binari in disuso la vegetazione cresce rigogliosa e ogni estate si convive con il rischio di incendi. Con le piogge, invece, si formano enormi pozzanghere che nascondono voragini. «È impossibile passare in questa strada», denuncia Gianni Pinna, titolare di un’azienda agricola nelle vicinanze: «Ho distrutto alcune auto a causa delle voragini mai sistemate dal Comune».

L’amministrazione comunale da anni promette la sistemazione della via. La speranza è l’ultima a morire, ma i disagi restano.

RIPRODUZIONE RISERVATA