Strada invasa dalla frana, accesso limitato agli agricoltori 

Nonostante la frana che ha determinato il crollo di un grosso masso di circa dieci tonnellate sulla carreggiata e la cui rimozione sarà completata nei prossimi giorni, la strada di Badde Orca rimane comunque percorribile.

L’ordinanza del sindaco Piero Casula consente infatti il passaggio con le cautele necessarie ai proprietari dei fondi, limitandone però la permanenza: solo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche urgenti, sino al termine delle verifiche legate alla sicurezza dell’area e al ripristino e sistemazione della parete rocciosa dove si è verificata la frana. Intanto, per l’appalto dei lavori di bitumatura della stessa strada, si sta procedendo con gli atti necessari all’affidamento delle opere, grazie a un progetto finanziato dalla Regione con un contributo di duecentomila euro.

«Nei giorni scorsi – evidenzia il vicesindaco, Federico Ledda – Argea ha confermato la piena rispondenza di quanto presentato dal Comune ai criteri di ammissibilità. Gli interventi consistono nello sfalcio della vegetazione, pulizia e spurgo degli attraversamenti stradali, realizzazione di cavalcafossi. In corrispondenza degli ingressi ai terreni delle aziende – aggiunge Federico Ledda – ci sarà la stabilizzazione dello strato di massicciata ed effettuata la pavimentazione per circa 900 metri». ( s. c. )

