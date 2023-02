Strada invasa dai rami: interviene la protezione civile 

Rami sporgenti che mettono a repentaglio l’incolumità di tutti i conducenti dei mezzi pesanti e danneggiano camion e pullman. Succede ad Arbus, in via Fratellanza Operaia, nel tratto che costeggia la piazza Monumento. Gli alberi secolari hanno invaso la carreggiata e le lamentele degli automobilisti sono arrivate in Comune. «Ci siamo attivati – dice il sindaco Paolo Salis – per la messa in sicurezza delle piante. I lavori di potatura sono stati affidati ai volontari della protezione civile, sempre disponibili a dare una mano nei casi di emergenza». Il presidente dell’associazione, Jonathan Concas, aggiunge: «La questione del verde pubblico – le siepi e i rami che oltrepassano il confine stradale restringendo la carreggiata, nascondendo segnali stradali e creando pericoli – è tra le lamentele più frequenti e le richieste d’intervento sono tante. Le responsabilità sono della mancata manutenzione». Ed è proprio il problema della manutenzione che spesso si rimpalla tra gli enti proprietari delle strade e proprietari del verde confinante, con il risultato che nessuno interviene e rami e siepi si impadroniscono della strada ostruendone o comunque limitandone il transito. ( s. r. )

