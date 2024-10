Strada invasa dai liquami, l’ira dei residenti 

Una via in ostaggio del maltempo. Non c'è modo migliore per riassumere la situazione che vivono i residenti della via Emilio Lussu a Sestu, in particolare l'ultimo tratto in discesa della strada. Bastano poche gocce di pioggia per trasformare la strada in una piscina di liquami. L'ultima volta è accaduto l’8 ottobre, quando la pioggia ha fatto tracimare le fogne rendendo impossibile ai residenti l'accesso nelle proprie abitazioni.

Un problema ricorrente ed esasperante, con i residenti che lanciano un appello al Comune e ad Abbanoa: «La situazione è insostenibile, ogni volta che piove abbiamo sempre lo stesso problema», dice la portavoce Alessandra Puzzoni. «Se i problemi sono strutturali bisogna intervenire, non cercare una soluzione provvisoria e successiva al problema. Martedì scorso per entrare nella mia abitazione ho dovuto portare un pallet da lavoro perché era impossibile entrare senza rimanere ricoperti di liquami. Gli interventi inoltre non sono nemmeno tempestivi perché eravamo sommersi di liquami e l’intervento è arrivato solamente giovedì dopo i numerosi solleciti da parte di uno dei vicini all'assessore Meloni. Tante persone nella palazzina hanno perso mobili, materassi e oggetti di grande valore per la fuoriuscita di liquidi della fogna in casa».

E conclude: «A questo punto chiediamo una soluzione definitiva, probabilmente modificando la pendenza della strada o in alternativa creando un canale di scolo che eviti il ristagno dei liquami nella parte finale della via che è in discesa».

