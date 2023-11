Strada invasa dai canneti  

Una strada in salita, fiancheggiata da alti canneti che invadono la carreggiata, e ai lati cumuli di rifiuti. Si chiama strada Monte Biancu, alle porte di Sestu, e conduce direttamente a un impianto idrico gestito dall’Ente Acque della Sardegna. In molti hanno denunciato il fatto agli uffici comunali. «La competenza è dell’Ente Acque», precisa l’assessora all’Ambiente, Roberta Argiolas, «abbiamo segnalato com’è già stato fatto più volte in passato, e nel corso degli anni sono stati fatti molti interventi». (g. l. p.)

