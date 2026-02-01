«Strada impraticabile, sicurezza a rischio» 

Sui disagi post piogge in via Menta Fiorita, lamentati dai residenti della zona, interviene anche la base locale dell’Udc.

«La strada si presenta in condizioni di grave degrado, con buche, avvallamenti e tratti completamente allagati che la rendono impraticabile e pericolosa, soprattutto dopo le piogge», denuncia l’esponente dello scudocrociato e consigliera comunale nel Gruppo Misto, Maria Paola Delogu. «Una situazione che mette seriamente a rischio la sicurezza di residenti, automobilisti e pedoni, costretti ogni giorno a convivere con disagi continui e potenziali danni ai veicoli. Si tratta di un evidente caso di abbandono e assenza di manutenzione, non più giustificabile».

«Non sono più accettabili rattoppi provvisori o rinvii», aggiunge Delogu, «occorre un intervento strutturale urgente per il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza dell’intera area. Le strade in queste condizioni», sottolinea la consigliera, «non sono solo un problema di decoro urbano, ma una questione di sicurezza, dignità e rispetto verso i cittadini. Via Menta Fiorita», conclude l’esponente dell’Udc quartese, «non può continuare a essere ignorata: servono atti concreti e tempi certi».

