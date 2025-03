Strada impraticabile per le buche «Nessuno passa a ritirare i rifiuti» 

Disagi in via Araolla, a pochi passi dai licei di Pitz’e Serra, dove i residenti devono fare i conti non solo con le buche e il pantano che rendono impraticabile la strada ma anche con la spazzatura che la maggior parte delle volte non viene ritirata e resta per giorni dentro i contenitori.

A spiegare la situazione è un residente della zona Giampiero Farina: «Capita che per giorni non ritirino le buste che restano lungo la strada emanando un odore non certo gradevole», dice. Così, aggiunge, «abbiamo chiamato la De Vizia più volte per avere chiarimenti e ci hanno risposto che i mezzi non riescono a passare, soprattutto in questi giorni dopo le piogge, nella strada dissestata. Quindi ci troviamo in queste condizioni senza sapere cosa fare. Certo la strada è in condizioni pessime, ma allora che la riparino perché anche noi paghiamo le tasse, e anche noi come tutti gli altri, abbiamo diritto al ritiro della spazzatura e non a trovarci questa fila di buste fuori dalle abitazioni». Purtroppo sono ancora molte le strade soprattutto in questa zona e nelle lottizzazioni della costa a dover fare i conti con le buche. In alcuni casi si tratta ancora di lottizzazioni inserite nei piani di risanamento.

Un caso simile a quanto accaduto in via Mulinu Coccu, traversa di via Dell’Autonomia Regionale sarda dove per via delle condizioni critiche della strada qualche tempo fa non riusciva a passare il pulmino dell’Aias che andava a prendere un ragazzo disabile.

