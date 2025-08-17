VaiOnline
Viabilità.
18 agosto 2025 alle 00:18

Strada-gruviera, l’assessore: «Interverremo» 

Forse piazza Matteotti batte ogni record: perché se è vero che nel navigatore degli automobilisti cagliaritani si è installata in autonomia una mappa speciale che traccia ciascuna strada con i suoi pericoli, piazza Matteotti è un caso. Appena riqualificata e restituita ai cagliaritani meno di sei mesi fa, in poco più 50 metri, da via Molo Sant’Agostino all’intersezione con via Sassari, si incrocia una ventina tra buche e depressioni. A volte sono i basoli a creare il “gradino”, altre è l’asfalto che ha ceduto: tra meno di un mese l’amministrazione si prepara a riaprire piazza Matteotti alle auto (oggi solo bus di Arst e Ctm e taxi), una decisione attesa dagli automobilisti che finora per attraversare la piazza sono costretti a girare attorno a via Sassari e aiuterà a decongestionare il traffico.

«Su piazza Matteotti stiamo ragionando sulla viabilità in vista della ripartenza a settembre, anche in funzione dei lavori della metropolitana che l’Arst avvierà a breve», a fine mese è previsto un incontro con il Comune per ragionare sui tempi dell’apertura del cantiere proprio in via Roma e piazza Matteotti, spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi e, in base all’assetto viario che sarà definito, interverremo anche sul manto stradale dell’area». ( ma. mad. )

