“Strada facendo”, i negozianti fanno squadra 

Maggiore collaborazione con i commercianti della Marina, priorità alla valorizzazione delle zone della città (via Garibaldi, via Manno e dintorni) con iniziative e attività, e massima sinergia con gli altri operatori commerciali. L’associazione “Strada Facendo”, che riunisce i commercianti delle più importanti vie dello shopping in città cambia e rinnova i vertici. Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche che ha eletto il nuovo presidente e direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni. Alla guida (al posto dell’uscente Stefano Rolla) è stato eletto all’unanimità l’imprenditore Marco Milia, mentre vicepresidente è stata nominata Annamaria Graziano. Fanno parte del direttivo Paolo Angius (presidente onorario e portavoce dell’associazione), Davide Marcello (tesoriere), Andrea Spada (segretario), Gianluca Mureddu, Roberto Follese e l’ex presidente Stefano Rolla (rappresentante di via). «Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo e determinazione, mettendo al centro il benessere dei commercianti, dei residenti e dei visitatori», spiega il neo presidente. Obiettivo, «rilanciare le attività delle vie commerciali attraverso progetti di riqualificazione urbana, promozione turistica e sviluppo del commercio locale». ( ma. mad. )

