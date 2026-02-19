«Strada distrutta dal passaggio dei mezzi pesanti» 

Disagi a non finire in via Almirante a Sestu. Mentre si attende che vengano completate le formalità burocratiche per asfaltarla, qui è emergenza per il passaggio di camion che distruggono il fondo stradale, arrivando ieri a spaccare una tubatura dell’acqua, formando un lago.

I residenti chiedono provvedimenti urgenti. «I camion vanno a consegnare la merce al supermercato vicino», spiega Rossana Boi, «e passando scavano buche sempre più profonde. Con questa perdita sono rimasto senz’acqua in casa da giorni, e anche i cavi della fibra ottica sono allo scoperto, potrebbero rompersi da un momento all’altro». Le richieste sono semplici: «bisognerebbe far coprire le buche e soprattutto vietare il passaggio dei camion, per questo sono pronto ad organizzare una raccolta firme».

Tatiana Marras concorda: «io firmerei subito. Questa ormai è diventata la strada delle buche e del fango. Spendiamo in acqua il doppio di una famiglia normale per lavare la macchina e i vestiti, e come beffa ulteriore i corrieri non vogliono passare qui». Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore ad Arredo urbano e Traffico, spiega: «verificheremo al più presto le risorse a disposizione per coprire le buche. Mentre per quando riguarda il divieto di passaggio ai mezzi pesanti esamineremo il problema con la Polizia Locale, studiando le vie alternative». Il prossimo passo importante è l’approvazione del progetto esecutivo per portare nella strada asfalto, illuminazione e sottoservizi. Quasi ottocentomila euro la somma che verrà investita anche se non c’è certezza su quando inizieranno i lavori. (g.l.p.)

