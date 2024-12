Strada dissestata vicino all’Ortofrutticolo 

Una strada che si sta trasformando in una trappola. Si trova vicino al Mercato Ortofrutticolo, alla periferia di Sestu, in località Magangiosa, e conduce dal parcheggio all’area di carico. A causa dell’usura continua si è riempita di buche enormi che con le piogge sembrano piccoli laghi pieni di fango. «Questa strada è dissestata da un anno e mezzo buono, finora abbiamo visto solo rattoppi», commenta Claudio Spanu, operatore del Mercato. Per Alessandra Vadilonga, anche lei operatrice: «La strada è vecchia e consumata». Il traffico qui è intenso, soprattutto di mezzi pesanti, come camion che fanno la spola per caricare e scaricare la merce, e naturalmente auto e moto, più a rischio. Tutto questo vicino a uno dei più grandi punti vendita nell’Isola. «È già stato dato incarico alla ditta che sgombrerà la strada da fango e detriti per renderla nuovamente praticabile al 100 per cento», promette il vicesindaco e assessore a Viabilità Massimiliano Bullitta.

RIPRODUZIONE RISERVATA