Strada dissestata, ragazzo disabile resta senza il bus 

Non sono bastati appelli, petizioni, richieste a tutti gli enti interessati. Passa il tempo e via Mulinu Coccu, traversa di via dell’Autonomia regionale sarda, continua ad essere una strada colabrodo piena di buche che con le piogge diventano pozzanghere insormontabili.

Tanto che si rifiuta di passare persino il pullmino dell’Anfass che va a prendere un disabile che vive nella zona come denuncia la madre, Serena Fazio, che già in più occasioni ha denunciato la situazione. «Volevamo delle risposte che non sono arrivate» spiega, «dicono che si tratta di una strada vicinale e che dobbiamo consorziarci per poi avere i lavori. Ma ancora non abbiamo ricevuto chiarimenti in merito alla questione. Per poter uscire di casa, qualche tempo fa ci siamo quotati noi residenti per riparare un po’ la via che però adesso è nelle stesse condizioni di prima. Il pullmino dell’Anfass si rifiuta di venire a prendere mio figlio, fermandosi nella strada principale. La soluzione prospettata di costituire un consorzio, oltre ad essere impraticabile per il rifiuto opposto da parte dei residenti, porterebbe inevitabilmente lungaggini burocratiche, spostando ulteriormente i tempi di attuazione. Quanto dobbiamo aspettare per non essere impossibilitati a fare due passi a piedi davanti al cancello di casa senza cadere nel fango o in una buca?».

