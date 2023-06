Strada dissestata, protestano i residenti 

«Asfalteranno anche via Don Bosco?». Se lo domanda Ennio Zedda, abitante della strada che si trova proprio a ridosso del ponte dove passa la metropolitana leggera. Sul manto stradale ci sono diverse buche e degli avvallamenti. In più su un lato della via c'è una pozza d'acqua ben visibile.

«Basta percorrere pochi metri a piedi o in auto per accorgersi che vicino ci sono strade in ottime condizioni. Perché questa differenza?», si chiede il residente, il quale fa notare anche la presenza di sterpaglie proprio sotto il ponte della metropolitana: «Se per caso qualcuno getta una sigaretta accesa, per sbaglio o di proposito, qui va a fuoco tutto, con conseguenze immaginabili per noi che ci abitiamo. Non so di chi sia la competenza di un eventuale intervento per risolvere queste criticità, però qualcuno deve pur intervenire. Se il Comune non può farlo, che interceda presso chi deve occuparsene».

