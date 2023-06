Strada dissestata, pericoli e proteste 

È uno degli snodi stradali più importanti e trafficati dell’Oristanese, ma anche uno dei punti più pericolosi. La strada provinciale 97, tra il bivio di Santa Giusta passando per il porto industriale di Oristano e fino al bivio per Arborea, non gode di ottima salute. Le proteste degli automobilisti anche in questo tratto sono all’ordine del giorno: il manto stradale è completamente danneggiato, le buche sono diventate ormai voragini enormi. Ma non è l’unico problema visto che sono usurati anche i giunti del ponte.

Una situazione di degrado importante in una strada molto trafficata dove ogni giorno transitano, oltre che gli automobilisti, anche numerosi mezzi pesanti. Passa ad esempio tutto il comparto che va verso Arborea e viceversa. Senza dimenticare i camion che si dirigono allo svincolo della 131 o quello per il porto industriale. Dagli uffici della Provincia arrivano però buone notizie: «A breve verrà pubblicato un bando di gara - fanno sapere - e sarà effettuata una bitumatura a tratti saltuari. Lo stato delle strade provinciali è purtroppo compromesso per i troppi anni di mancata manutenzione ordinaria a causa della mancanza di risorse economiche. Per riportare le strade a condizioni ottimali ci vorranno anni». ( s. p. )

