Strada dissestata, limite a 20 km/h 

Troppi pneumatici a rischio, lungo la strada diventata tristemente nota per le pessime condizioni dell’asfalto. In via Cesare Cabras arriva il limite di velocità a 20 chilometri all’ora, istituito dal Comune per limitare i pericoli.

Il provvedimento, rivolto soprattutto ai tratti in cui le radici degli alberi hanno creato un percorso di guerra, interessa entrambi i sensi di marcia. Difficile che vengano rispettati da tutti, ma lungo la via sono già stati posizionati i cartelli che indicano il limite e il pericolo di strada dissestata. «Li abbiamo messi per far capire alle persone che occorre limitare la velocità, andando piano si riescono a evitare i fossi e i danni alle auto», dice l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi. La misura, naturalmente, è provvisoria. «L’appalto per il rifacimento della strada partirà in estate», ricorda l’assessore.

