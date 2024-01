Strada dissestata, la rabbia dei disabili 

Un percorso ad ostacoli. Ecco cosa è diventato Vico II Cagliari, accanto al centro di Sestu. Lo racconta un residente, Mattia Cau, che indica le numerose buche nella stradina, in un punto dove non entrano veicoli ma c’è solo un piccolo passaggio pedonale; sono tante e così grandi da rendere impossibile muoversi per chi usa una carrozzina o un passeggino.

«Ho un parente con una disabilità ed è diventato difficile uscire di casa. Abitiamo qui da tempo e la situazione è così da circa tre anni. Ci sono perdite d’acqua da una tubazione sotterranea e da quando sono stati fatti dei lavori la situazione è peggiorata perché sono stati tappati male i tombini della fogna». La perdita ha progressivamente rovinato la stradina, ma Abbanoa promette che la situazione dovrebbe cambiare presto; poco tempo fa ci è stata un controllo e la settimana prossima dovrebbe essere eseguita la riparazione.

