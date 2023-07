Strada di Is Gannaus per Is Urigus costellata di buche 

Il tratto che appartiene a San Giovanni è quasi una tavola liscia, quello che fa capo a Carbonia è costellato di buche. Alcune anche profonde e pericolose perché si stanno allargando e si trovano in prossimità di una curva.

La strada che da Is Gannaus (frazione di Carbonia) conduce alla vicinissima e quasi gemella Is Urigus (San Giovanni Suergiu) ha il “dono” di mettere d’accordo carboniensi e suergini: il segmento della municipalità mineraria è un disastro. «La percorriamo tutti i giorni per andare a lavoro a Carbonia perché non poche persone originarie di Carbonia hanno casa qui a Is Urigus – racconta Silvana Fiori, imprenditrice – ed è assurdo che il confine fra le due municipalità sia segnato dalle condizioni della strada». Protesta anche Luciano Serra, pensionato ma di Is Gannaus: «La strada è stretta e nel tratto di Carbonia per evitare certe voragini si invade la corsia opposta o ci accentra». La strada rientra nei piani di sistemazione decisi dal Comune. Non si conoscono però le tempistiche perché potrebbe essere in coda ad altri lavori. Sulla questione interviene anche la sindaca di San Giovanni Elvira Usai che conosce bene il problema ma è ottimista: «Aspettiamo con fiducia che Carbonia manterrà la promessa in intervenire».

