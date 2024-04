Strada di Badde orca, via ai lavori 

Sono circa 430mila euro le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale per gli interventi di messa in sicurezza della strada comunale “Badde-orca”. La Giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto Giuseppe Ibba. Si tratta di opere che ormai si rendono assolutamente necessarie, in quanto anche recentemente si era verificata una frana. Alcune settimane fa un grosso masso, di circa dieci tonnellate di peso, era caduto sulla carreggiata che solo dopo qualche giorno era stata sgomberata. La strada era rimasta comunque percorribile grazie ad una ordinanza del sindaco Piero Casula, che consentiva il passaggio, con tutte le necessarie cautele, ai proprietari dei fondi limitando però la permanenza al tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche urgenti. Tutto questo sino al termine delle verifiche per la sicurezza dell’area e della parete rocciosa. Adesso l’approvazione del progetto per questi lavori indispensabili che consentiranno la definitiva messa in sicurezza della strada.

