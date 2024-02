Strada devastata dalle radici 

Nell’ultimo tratto di via Eleonora d’Arborea e in via Botticelli, lo scenario è surreale. Le strade sono completamente sollevate e si sono formati dislivelli di quasi 50 centimetri. Le auto faticano a passare, gli incidenti sono all’ordine del giorno così come le cadute dei pedoni.

Il problema è noto e non c’è dubbio sulle cause: gli alti pini inseriti nel giardino della scuola elementare le cui radici si sono fatte strada tra l’asfalto e i marciapiedi. Col tempo però la situazione è peggiorata tanto da diventare insostenibile: le radici stanno entrando persino nei seminterrati, distruggendo anche tubature e sottoservizi. Cosa che sta esasperando i residenti della zona da troppo tempo costretti a convivere con un simile disagio.

Le proteste

«Già quattro volte sono andato personalmente dai vigili urbani per spiegare la situazione che siamo costretti a vivere noi residenti ma niente è cambiato» dice Giuseppe Careddu, 75 anni, che abita proprio di fronte alla scuola con i grandi pini, «io ho un magazzino proprio al piano terra della strada e sta sprofondato tutto. Poi chi mi pagherà i danni? Hanno messo un po’ di catrame per riparare le buche ma non serve a niente. Non sono le buche il problema ma le radici di questi alberi. Lo vede il dislivello? Una cosa incredibile. Qui è caduta tanta gente. Questa strada non è percorribile».Poco più avanti Sara Fanti, 29 anni, racconta: «Vivo qui da 29 anni e già c’erano gli alberi. Possibile che non si possa fare niente? Queste radici stanno distruggendo tutto, stanno danneggiando le auto, bisognerebbe buttarli giù».

I pini della scuola di via Cimabue sono il risultato delle piantumazioni portate avanti tanti anni fa senza tenere conto del tipo di alberi si andava a mettere a dimora, troppo grandi per restare imbrigliati in un piccolo giardino e che per forza di cose si fanno strada sotto il terreno che non è terreno di campagna ma strade asfaltate tra le case.

Le radici dentro casa

E che si affacciano non solo in via Eleonora d’Arborea ma anche in via Botticelli. Dove un residente Vincenzo Veroni 67 anni spiega. «C’è gente che quando hanno fatto i lavori del gas si è ritrovata le radici dentro casa. C’è poco da fare: bisogna levare gli alberi, riparare le strade, rifare i sottoservizi e se proprio vogliono il verde, mettere piante che però non creano questo tipo di problemi. Le persone poi cadono continuamente e c’era anche l’intenzione di fare una denuncia perché così non si può andare avanti».Purtroppo però la soluzione non è semplice perché tagliare gli alberi e rifare le strade comporta costi ingenti.

Anche in altre zone gli alberi hanno creato molti problemi distruggendo i marciapiedi con le loro radici. È il caso ad esempio di via Lombardia, di via Palestrina e di S’Oru e Mari solo per citare alcuni casi. In via Italia e in via Andorra si era provveduto ad abbatterli e a risistemare i marciapiedi.

