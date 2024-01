Strada della morte, via ai lavori salvavita 

Da ieri è comparsa la segnaletica da cantiere e, fra circa una settimana, spunteranno anche i primi blocchi di cemento che renderanno più sicura la Sp2. Da 24 ore chi percorre la provinciale Carbonia-Villamassargia, dove nel corso del 2023 si è verificata una serie impressionante di incidenti mortali causati per lo più da invasioni di corsia, si sarà accorto che sono comparse delle strisce gialle per diversi chilometri. Le ha apposte la ditta che, per 7 milioni di euro, ha vinto l’appalto della Provincia Sud Sardegna per il posizionamento dei “new jersey”, ovvero i blocchi di cemento che separeranno fisicamente le quattro corsie. Se quei blocchi fossero stati presenti, su quella che l’anno scorso è diventata strada della morte, ci sarebbero state otto croci in meno dal momento che gli incidenti erano riconducibili tutti a impatti frontali.

La tempistica

L’installazione della segnaletica da cantiere è iniziata ieri e, precisa il commissario della Provincia, Mario Mossa, «prima del 6 febbraio giungeranno dagli stabilimenti industriali di Porto Torres e di Livorno i blocchi in cemento la cui costruzione è stata commissionata dal consorzio vincitore dell’appalto: sarebbero già dovuti essere qua ma è avvenuto un ritardo di produzione». I chilometri da coprire, dall’uscita di Carbonia in zona Barbusi verso Villamassargia, sono dodici. Sulla strada verranno collocati circa 350 metri di blocchi al giorno: «Contiamo di concludere entro 40-50 giorni lavorativi».

Limite di velocità

Prevedibile l’adozione di limitazioni non solo del traffico (perché ovviamente il cantiere si sposterà da Barbusi a Villamassargia), ma anche della velocità: già ora, per disposizione della Prefettura, in vigore dalla scorsa estate il limite di 80 all’ora (con l’autovelox mobile che ogni tanto serve a “ricordare” il provvedimento). Si scenderà a 50 all’ora, e anche meno, nei tratti via via interessati dal posizionamento dei blocchi di cemento. Sulla quattro corsie sono presenti anche display che, segnalando in tempo reale la velocità tenuta dagli automobilisti, hanno il compito di “dissuaderli” nei casi in cui oltrepassano i limiti. Sono inoltre in corso, verso la zona di Villamassargia, i lavori da 1,3 milioni per la sistemazione del manto stradale.

