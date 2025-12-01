Strada della morte, lavori fermi 

Quel guardrail, finito sotto sequestro giudiziario, non poteva proteggere nessuno. Non bastasse l’asfalto deteriorato e le banchine lise. I soldi per i lavori sono disponibili da anni ma restano bloccati nelle casse della Provincia di Nuoro. Una beffa pagata a caro prezzo.

I parenti

Omicidio colposo plurimo. Quella che per il momento è solo una nota preliminare diverrà un fascicolo d’indagine aperto dalla Procura di Lanusei per la morte di Ahmed Tafrih, Rizk Mohamed e Thamer Hamouda, gli oeprai egiziani volati giù da un ponte alle 11 di domenica mattina.

Ieri mattina in ospedale il penoso rito di identificazione dei corpi da parte dei familiari, arrivati da Pavia e Lodi e assistiti dagli avvocati Marcello Caddori e Paolo Pilia. «Chiedono solo giustizia per i loro cari», spiegano i legali. Erano amici Ahmed, Rizk e Thamer, tutti avevano bambini. Uno dei parenti ha avuto un malore ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici. Al termine dell’autopsia che sarà effettuata a Lanusei le salme partiranno per Lodi, dove sarà celebrato il rito funebre e poi alla volta de Il Cairo.

Qualcosa sul ponte di Sothai non è andata per il verso giusto. Lo dice il guardrail a penzoloni, una lingua d’acciaio tenuta insieme da tasselli “incollati con una resina”, secondo i primi accertamenti. Altri ne seguiranno.

Periti ed esperti dovranno stabilire come sia possibile che un’auto precipiti per dieci metri e se le protezioni abbiano o meno avuto un ruolo determinante nella tragedia.

Intanto, infuria la polemica sui lavori mai cominciati su una strada costellata di croci. Alessio Seoni, sindaco di Villagrande e presidente della Provincia, parla chiaro. «È inutile avere i lavori appaltati se poi l’Ogliastra non ha titolarità giuridica per le spese e le risorse». A sei mesi dalla rinascita della Provincia Ogliastra non si è compiuto il passaggio di 23 milioni e 400 mila euro. «Bloccato con motivazioni che nessuno capisce, osserva Seoni».

Risorse ferme

I soldi servirebbero in primis per la provinciale 27, il cui progetto preliminare è stato approvato 18 anni fa. «Tutto fermo. Ma il bello è che le risorse ci sono, ferme nelle casse della Provincia di Nuoro che non le gira all’Ogliastra. Con quei soldi riusciremo a mettere in sicurezza anche questa strada».

Seoni punta il dito sugli anni di commissariamento, in cui strade, scuole e palestre non avrebbero avuto le cure necessarie. «Sono a pezzi, segno tangibile che l’abrogazione delle province ha provocato un abbassamento dell’attenzione sul patrimonio provinciale».

