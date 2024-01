Strada della morte: 5 croci in un anno 

Marco Alfonso, il 21enne morto nella notte tra sabato e domenica a bordo della sua Smart all’incrocio con via Mar Egeo, è soltanto l’ultima vittima di una strada con troppe croci.Anche nel 2023 via Leonardo da Vinci, la litoranea divisa tra il comune di Quartu – nel primo tratto da Margine Rosso fino a via Marco Polo – e la Città Metropolitana – da via Marco Polo fino a Villasimius – si conferma quella con più incidenti stradali. Ben cinquanta quelli da gennaio al 31 dicembre e ben cinque i mortali.

Le tragedie

Prima di Marco Alfonso, era toccato a un anziano investito all’altezza del distributore Tamoil, a Paolo Giufarelli, 56 anni, carabiniere in pensione sulla sua moto davanti alla ringhiera a Margine Rosso e a Jacopo Barbarossa, 17 anni, in sella al suo scooter che aveva perso la vita all’altezza di Capitana l’estate scorsa. E ancora: sempre nell’incrocio con via Mar Egeo, soltanto qualche mese fa a morire era stato Maximiliano Vinchesi, militare della Brigata Sassari, anche lui sulla sua moto. Una lunga scia di sangue che sembra non trovare una fine.

Proteste e proposte

Proprio dopo la morte del militare, il comitato di Margine Rosso aveva organizzato una passeggiata di sensibilizzazione per chiedere interventi urgenti per la messa in sicurezza, ma nel frattempo, tra l’immobilismo generale, ci sono stati altri tre incidenti, tra cui il mortale tra il 30 e 31 dicembre.Da tempo si chiedono dossi e rotatorie e una soluzione l’aveva proposta anche il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta che in via Leonardo da Vinci ha due b&b. «Occorre garantire la sicurezza con rotatorie in corrispondenza dei principali varchi di accesso alle lottizzazioni, passaggi pedonali rialzati e ben segnalati in corrispondenza delle scuole, deve essere realizzata l'illuminazione ed i marciapiedi nel tratto Flumini-Capitana e installate pensiline per gli autobus».n queste lottizzazioni che si affacciano sul mare o sulla campagna, vivono circa 22 mila residenti.

I numeri

In tutto il 2023 la Polizia locale ha rilevato 298 incidenti che è anche un dato positivo se si considera che c’è stata una diminuzione del 23 per cento rispetto ai 389 “sinistri” del 2022. Ai cinque morti di via Leonardo da Vinci se ne deve però aggiungere anche un altro in via S’Ecca S’Arrideli, altra strada di croci e sangue: a luglio un uomo di 66 anni aveva perso il controllo della sua auto finendo sulla recinzione di una casa e morendo sul colpo.Altri due incidenti hanno avuto feriti gravissimi, uno in viale Colombo, l’altro, sempre in via Leonardo da Vinci.Ancora una volta una della cause principali degli scontri è stata l’alta velocità, insieme alla distrazione: troppi conducenti utilizzano il telefono cellulare mentre sono alla guida.

