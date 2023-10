Strada della diga vietata agli atleti 

È stato uno dei percorsi dedicati allo svago e alle attività sportive all’aria aperta più amato. La frase “andiamo a correre alla diga” era entrata nel linguaggio comune di tutti gli iglesienti che avevano fatto del tragitto che costeggia l’invaso di Punta Gennarta, il punto di riferimento per una sgambata o una semplice passeggiata. Ma da sette anni il percorso è inaccessibile ed il suo riutilizzo sembra al momento ancora lontano.

L’attesa

«La responsabilità è politica. - ammette l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - perché l’Enas (l’ente che gestisce l’invaso) è privo di un presidente o commissario. Insidiatasi la nuova Giunta regionale, il presidente dell’ente fu rimosso dall’incarico e fino ad oggi non è mai stato sostituito. Da un punto di vista amministrativo non possiamo colloquiare per l’ottenimento del comodato d’uso gratuito e l’intento di manutenzione straordinaria dell’area». Nel 2016 l’Enas decise di rendere inaccessibile il percorso per via di alcune frane che dalle pareti si riversarono sulla strada. Lo stesse ente tramite un finanziamento non solo mise in sicurezza l’area tramite dei disgaggi ed il posizionamento delle reti di protezione, ma si occupò anche della risistemazione del tracciato che conduce al collettore utile per le manovre sull’invaso. «Noi siamo pronti a prendere in carico il percorso e metterlo ulteriormente in sicurezza tramite delle protezioni sulla parte sinistra che costeggia la diga. - spiega Cherchi - Il problema è che non ci sono al momento gli interlocutori per poter apporre nero su bianco la firma sul contratto per il comodato d’uso».

Gli atleti

Gianluca Spiga ha 32 anni, da qualche tempo si è appassionato al footing e ammette: «Mi piacerebbe potermi allenare nella strada di Punta Gennarta. Purtroppo da quando pratico questo sport non ne ho mai avuto la possibilità. Si tratta di un percorso molto differente da quelli offerti al momento dalla città, è immerso nel verde, non ci sarebbero i pericoli derivanti dal traffico dei veicoli e darebbe la possibilità di respirare dell’aria pulita immersi in un contesto naturalistico di rara bellezza. Spero possa essere presto accessibile». Il consigliere Luigi Biggio era all’opposizione dell’amministrazione guidata da Emilio Gariazzo nell’anno in cui fu indetto il divieto d’accesso alla strada: «Organizzammo delle manifestazioni molto partecipate. - racconta - C’era la possibilità di poter ottenere l’area, ma l’allora governo cittadino preferì non prendersi quella responsabilità. L’attuale, avrebbe dovuto muoversi anzitempo. È un vero peccato dover rinunciare ad un tracciato utilizzato anche dagli agonisti per via delle sue delle caratteristiche uniche: oltre alla bellezza del luogo, si tratta di un chilometro e mezzo asfaltato e pianeggiante. Inoltre esiste la predisposizione per l’installazione dell’illuminazione pubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA