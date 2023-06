Strada del mare già da bollino rosso 

I più preoccupati sono i residenti di Niu Crobu: lo scorsa estate di domenica non potevano uscire di casa per via delle lunghe code di vacanzieri di ritorno dalle spiagge, che utilizzavano quella scorciatoia per aggirare il tappo della rotatoria di Maracalagonis.

Ma l’incubo è alle porte per tutti. Con l’arrivo del primo vero caldo e la chiusura delle scuole torna l’emergenza traffico nelle strade del mare e il week end si annuncia da bollino rosso. Da via Leonardo da Vinci, alla nuova 125, dalla 554 , alla litoranea, si preparano mesi di fuoco e non solo sul fronte meteo. E sale la preoccupazione per il rischio altissimo di incidenti, con l’aumentare del flusso di auto, in arterie che non sono mai state messe del tutto in sicurezza e che sono un pericolo non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

I consigli della polizia

Va da sé che per evitare code interminabili di rientro dal mare le alternative sono poche, prima fra tutte gli “spostamenti intelligenti”. «Sicuramente per il rientro è utile mettersi in auto con largo anticipo, nel primo pomeriggio, anche se sappiamo che questo vuole dire perdersi una serata di mare», suggerisce il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «per chi ha la fortuna di avere una villetta nei luoghi di vacanza è consigliabile partire il lunedì mattina, magari sul presto se si deve andare al lavoro».

Più controlli

Per quanto riguarda la situazione di Niu Crobu Angioni annuncia che «come già stato fatto altri anni, la domenica metteremo una pattuglia di controllo per cercare di regolare il flusso di auto». Anche perché questa enorme mole di traffico che la strada non è in grado di reggere, vuol dire anche buche e voragini, che avevano portato ad esposti da parte dei residenti.

In via Leonardo Da Vinci il problema maggiore è poi rappresentato dalla sosta selvaggia con le auto parcheggiate a bordo strada e in curva, così a Mari Pintau come a Capitana. «Anche quest’anno» aggiunge Angioni, «la zona di Mari Pintau sarà sotto stretto controllo e abbiamo in programma anche delle novità».

La litoranea

Lungo la litoranea per Villasimius, Città Metropolitana e Comune hanno effettuato degli interventi che di certo non servono per evitare le code, e altri se ne attendono per il completamento della messa in sicurezza dell’arteria. Ma restano gli incroci a raso, le fermate buie e pericolose, gli attraversamenti pedonali poco illuminati dove si sfreccia ad alta velocità. E pensare che per cercare di alleggerire il traffico e dire addio a caos e code era stato realizzato il percorso della Nuova 554 e della Nuova 125, con le gallerie e niente curve. Ci si era illusi che la domenica sera si sarebbe potuti tornare dalle spiagge rilassati, senza soste e in poco tempo. Invece è sempre un inferno. Con code che a seconda dell’ora, si formano persino dentro le gallerie scatenando il panico, così come sulle quattro corsie della 554.

