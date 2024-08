Strada dei licei, incubo cantieri 

A quindici giorni esatti dall’inizio delle scuole via Leonardo da Vinci è un cantiere. Tra i lavori perla fibra e gli interventi di Abbanoa la strada è piena di transenne e interruzioni. Cartelli, divieti, macchine operatrici in movimento e mezzi pesanti operano in un’intera corsia, mente i parcheggi sono occupati da materiali. Uno scenario poco confortante a due settimane dall’inizio della scuola. In verità uno scenario da incubo se i lavori andassero oltre la data stabilita.

Ottimismo

Infatti, l’auspicio dei residenti e di tutti i genitori è che per il 12 settembre entrambi i cantieri siano conclusi, quando ottocento studenti si riverseranno nella via per l’inizio dell’anno scolastico. Molti a piedi e molti in auto. Per il cantiere della fibra, risponde l’assessore alla transizione digitale Renato Pilia: «I lavori sono conclusi, manca solo la posa del cemento. Abbiamo cercato di chiudere tutti i cantieri prima dell’inizio della scuola, per non avere problemi di traffico con il rientro a scuola». Durante il periodo scolastico via Leonardo Da Vinci è sempre molto trafficata e carente di parcheggi, e ciò crea notevoli disagi ai residenti della zona. Con i lavori in corso, la situazione peggiorerebbe, così come i disagi.

Lentezza

I lavori di Abbanoa sulla condotta idrica nella via dovrebbero aumentare la portata della condotta e già una decina di giorni fa la vicesindaca Maria Tegas aveva denunciato la lentezza dell’azienda che gestisce il servizio idrico nella conclusione dei lavori. Tegas, che segue i Servizi tecnologici, commenta: «Se la ditta mantiene gli impegni i cantieri chiuderanno in tempo per l’inizio della scuola. Ci sono state un po’ di problematiche ma se si continua con questi ritmi i lavori saranno finiti, per la sicurezza degli studenti e dei residenti».

