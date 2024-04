Strada dei cervi, accesso con il pass 

Tutti al mare sulla strada dei cervi, ma con il pass. Il Comune di Arbus si prepara all’estate con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni della Regione in merito al tragitto che congiunge Pitzuamu a Portu Maga, unica via della Costa Verde con asfalto green e a traffico limitato. «Nonostante il divieto – dice il sindaco Paolo Salis - ci passano tutti, danneggiando la pavimentazione. Ancora per poco. Un pass ai residenti e ai lavoratori della zona, un severo controllo del rispetto della segnaletica e multe salate per i trasgressori ci aiuteranno ad evitare ulteriori danni».

I cervi

Dieci chilometri dalla provinciale Montevecchio-Funtanazza fino al mare della Costa Verde, permettendo agli automobilisti di accorciare il percorso di nove chilometri. Un piccolo sentiero di campagna fino al 2006, anno in cui il Comune decise di valorizzarlo a fini turistici, con tutto il rispetto per gli oltre 1.500 cervi e per la sua straordinaria valenza ambientale. Arrivò l’ok della Regione e un finanziamento complessivo di circa un milione di euro. «Non fu - ricorda il consigliere di minoranza, Gianni Lussu - un via libera incondizionato, forte il timore che aumentassero gli incidenti a causa della presenza dei cervi. Fra le prescrizioni quella di limitare il traffico, pochi mezzi e a velocità massima di 30 chilometro all’ora. Comprensibile che oggi, 18 anni dopo, il manto stradale sia rovinato. La manutenzione è necessaria, doveroso ridurre il traffico, il pass mi sembra eccessivo. Basterebbe un controllo delle forze dell’ordine per il rispetto della segnaletica stradale, in questo caso anche del corpo forestale». L’ordinanza che riserva l’accesso ai residenti e ai lavoratori c’è sempre stata, non solo per i cervi, anche per i vincoli del Piano paesaggistico e del sito d’interesse comunitario Monte Arcuento-Rio Piscinas.

Il pass

«La novità – dice Salis - è la consegna di un lasciapassare ai residenti della zona e ai lavoratori. La viabilità sicura per il mare è sinonimo di un’estate tranquilla, considerato l’aumento del traffico lungo i 47 chilometri del litorale. Questi sono giorni di sopralluoghi per evitare di trovarci brutte sorprese, come quella dello scorso anno sulla provinciale Montevecchio-Funtanazza dove i rami degli alberi, invadendo la carreggiata, hanno bloccato la corsa estiva dell’Arst». E poi l’impegno di evitare che i turisti attraversino la strada dei cervi anche per raggiungere la spiaggia di Piscinas guadando due fiumi, Piscinas e Naracauli. E spesso capita che auto e soprattutto fuoristrada restino impantanati sul greto, diventato non percorribile a causa delle precipitazioni abbondanti. L’ultima volta è successo a Pasquetta, quando diversi volontari hanno aiutato gli automobilisti a liberasi dal fango.

