«Strada da sistemare subito» 

«Stop alle lungaggini: un’emergenza urgente, direi urgentissima di messa in sicurezza va trovata alla svelta». L’amministratore del Medio Campidano, Roberto Cadeddu, nel corso di un vertice a Sanluri, nei locali della Provincia, sulla questione della voragine lungo la provinciale Guspini-Montevecchio-Ingurtosu, ha pronto il piano per un intervento immediato: «Il tratto sarà ripristinato a breve, anche se in via provvisoria». E sulla necessità di eliminare un pericolo in un tragitto trafficato, unanime la condivisione dei presenti: gli amministratori dei Comuni interessati, Arbus e Guspini, i tecnici di Igea e della Provincia.

Il vertice

«Subito dopo l’incarico della Regione - dice Cadeddu - mi sono recato sul posto per un sopralluogo. Non c’è dubbio, è un problema che spetta alla Provincia in quanto proprietaria della strada, ma trattandosi di una voragine che si collega alle gallerie sotterranee delle vecchie miniere, la collaborazione con Igea è importante, senza escludere le amministrazioni del territorio. Per affrontare un’ emergenza che coinvolge presente e futuro, gli interventi vanno divisi in due parti. Si parte con la messa in sicurezza. I soldi li troveremo». I tecnici di Igea, pur prendendo atto della gravità, hanno espresso pareri transitori, riservandosi qualsiasi decisione in merito con l’avvio delle interlocuzioni con gli assessorati all’Industria e all’Ambiente, ciascuno, per il settore di competenza, coinvolti nelle bonifiche minerarie.

I Comuni

«Per quel che ci riguarda - dice il vice sindaco di Guspini Marcello Serru - è stata l’occasione per ribadire e sollecitare la sicurezza della viabilità provinciale. A parte la voragine, il tragitto ha bisogno di manutenzione costante, lavori sugli asfalti e anche sul verde pubblico che crea pericoli alla circolazione». L’assessore alla viabilità di Arbus, Sara Vacca: «Grazie per essere venuti a questo incontro. Inutile nel caso in cui dovesse finire con promesse non mantenute. Non serve il domani si vedrà, il pericolo è oggi e rinviare peggiora la situazione». Vacca ha ricordato ad Igea la frana del muro di recinzione di piazza Cantina a Ingurtosu: «È successo nel 2018. Data l’urgenza il Comune si è attivato per la concessione dei lavori, fra l’altro in prossimità scadenza. La frana è ancora lì. Oltre il danno la beffa: ci sono imprenditori interessati all’utilizzo del caseggiato dell’ex cantina, nulla si può senza la messa in sicurezza».

La minoranza

«La vergogna - sbotta il consigliere di Arbus, Agostino Pilia – è che parliamo dell’unica strada dell’Isola non ancora asfaltata, pur essendo turistica. Ho riscritto alla Provincia e alla presidente Todde, sordi entrambi. Credo che stiano sottovalutando un pericolo reale, una cavità mineraria profonda sotto l’asfalto è una cosa seria. A questo punto, meglio chiudere la strada che piangere morti per incidenti gravi».

