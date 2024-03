Strada contesa, traffico in tilt 

La strada contesa paralizza l’attività del centro commerciale e la viabilità in località Su Pardu. È successo ieri in via Piero Calamandrei quando dei lavori in un lotto in concessione ad una ditta privata, hanno inibito la viabilità e lo scarico delle merci ai mezzi che riforniscono il “Conad Superstore”.

La protesta

Dipendenti del supermercato in strada in segno di protesta e traffico congestionato fino al viale Villa di Chiesa. E mentre l’amministratore delegato del gruppo Euralcoop, Nino Flore, spiega come si stia cercando di salvaguardare un diritto di passaggio sancito e certificato e il titolare della ditta che ha in concessione il lotto, Luigi Farci, chiarisce di non aver mai impedito l’accesso e di operare con tutte le concessioni in regola, il primo cittadino Mauro Usai emette un’ordinanza per la riapertura della strada. Gianluca Mullanu è stato uno dei primi autisti ad essere arrivato nella mattina d’ieri per approvvigionare il supermercato: «Ho viaggiato per gran parte della notte - racconta - come gli altri non ho potuto scaricare la merce e son rimasto bloccato per diverse ore». Mentre molti dei dipendenti del supermercato scendevano in strada per manifestare il loro dissenso («Ci stanno precludendo l’accesso libero al nostro posto di lavoro», racconta Luca Grussu dipendente dell’Euralcoop), sul luogo sono intervenute anche una pattuglia dei carabinieri, della polizia di Stato e della municipale.

Gli imprenditori

«Si tratta di una strada ad uso pubblico, che da decenni viene utilizzata anche da tante persone che si recano alle proprie abitazioni. C’è persino una petizione firmata dai residenti che chiedono al Comune l’impedimento della chiusura della via. - rivela Nino Flore - Quanto accaduto è un fatto grave che ha danneggiato l’azienda per diverse decine di migliaia di euro, è una strada pubblica e faremo prevalere i nostri diritti sanciti dalla concessione edilizia dal certificato di agibilità». poco più tardi è intervenuto il sindaco Mauro Usai che spiega: «È stata emessa un’ordinanza che tiene conto del pubblico interesse della viabilità e nelle more della definizione giuridica, degli assetti che regolano la concessione edilizia dell’opera, la strada sarà riaperta».

Intanto il titolare dell’impresa “Quadrante Immobiliare”, Luigi Farci, che ha in concessione il lotto dove ricade anche il tratto di strada protagonista della vicenda, chiarisce: «Non è mai stato precluso l’accesso. - dichiara - È un lotto di proprietà e da qualche giorno ho ottenuto dal Comune la concessione edilizia per la chiusura dell’area che, sarà soggetta a breve al passaggio di mezzi pesanti. Per motivi di sicurezza pubblica sarà doveroso limitare l’accesso con una catena. Le copie delle chiavi del lucchetto sono a disposizione dell’attività commerciale, avvisata per tempo e tramite posta certificata. Fra l’altro quella strada come da progetti di esecuzione della lottizzazione, non conduce da nessuna parte, termina nel lotto privato. Stiamo operando con tutte le carte in regola ed eventualmente siamo pronti a dimostralo nelle opportune sedi».