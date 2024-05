Strada chiusa, viabilità in tilt 

Corsa contro il tempo per mettere in sicurezza e riaprire la Statale 126 che attraversa il centro abitato di Arbus. Da lunedì chiusa al traffico, nel tratto di via Libertà, per un fiume d’acqua che veniva fuori dal cedimento del manto stradale, ieri mattina le squadre di pronto intervento di Anas ed Abbanoa hanno avviato le indagini per verificare le condotte e le reti sottostanti. «Nelle prossime ore – dice il sindaco, Paolo Salis - avremo un quadro più chiaro delle cause che hanno deteriorato l’asfalto tale da rendere la circolazione pericolosa. Solo allora potremo avere tempi certi per la soluzione del problema, potrebbe essere domani, ma anche fra qualche giorno».

Traffico deviato

Sul posto a monitorare i lavori per la riapertura è intervenuto il primo cittadino. «Data la celerità e tempestività dell’intervento dei tecnici Anas ed Abbanoa - dice Salis - sento di tranquillizzare tutti sui tempi brevi della percorribilità di tutta la via Libertà. Dispiace che la sofferenza maggiore ricada su commercianti, la strada chiusa isola la zona anche per via dello stop ai parcheggi nei pressi delle intersezioni con le vie dove è stato dirottato il traffico. Senza contare l’alta densità di movimento di questi giorni, anche di roulotte e camper, diretti al mare della Costa Verde». Il percorso alternativo a via Libertà è stato individuato in via Fratellanza Operaia, esclusi i mezzi che a pieno carico superano 2,5 tonnellate. Disagi per chi viaggia con i pullman dell’Arst che dovranno raggiungere la fermata all’ingresso del paese. «Purtroppo – commenta la titolare del bar proprio di fronte alle transenne, Elisa Atzori - si tratta di un danno provocato dalla pioggia, dallo sprofondamento è uscita tanta acqua, sembrava un fiume. Ringraziamo il sindaco che con la sua presenza fa ben sperare sul riparo immediato del danno”. Ieri circolava voce di una deviazione in via Torino della processione di domenica della Madonna d’Itria, dalla parrocchia di San Sebastiano alla chiesa campestre. «Ancora nessuna ufficialità», comunica il parroco Daniele Porcu.

Impianti vecchi

«La causa del cedimento - riferisce il sindaco - potrebbe essere la perdita di una condotta fognaria che nel tempo avrebbe eroso il materiale di riempimento presente sotto la strada, ma non si esclude la rottura di altri tubi. Il tragitto, infatti, nasconde un groviglio di tubi e di cavi, quelli della condotta idrica e fognaria, del gas, della luce, del telefono e lo scorrimento di acque bianche».

Condotte ormai logorate che andrebbero sostituite con nuovi impianti. Dunque l’intervento con carattere d’urgenza delle società interessate per accertare le cause ed eseguire le riparazioni.

