Strada chiusa per PataQuartu, le modifiche al traffico 

Provvedimento che funziona non si cambia, per questo domani in occasione di PataQuartu (dalle 18 alle 24) le modifiche al traffico saranno le stesse dell’anno scorso.

Chiude viale Colombo nel tratto centrale da via Nenni e via Caboto e lungo le vie alternative arrivano i cartelli che suggeriscono i percorsi da seguire. Per aggirare l’ostacolo ci può passare o da via San Benedetto-Salieri per chi arriva dal Poetto o da via Bizet-Della Musica per chi arriva da viale Marconi. Chi arriva da viale Marconi e vuole raggiungere il centro può invece passare senza problemi verso via Marconi e piazza Azuni. Chi arriva invece da viale Colombo dal Poetto, all’altezza di piazza Santa Maria può svoltare a sinistra nella traversa parallela a via Verdi e da qui procedere dritto per poi raggiungere anche da questa parte via Bizet. Sul posto saranno presenti comunque le pattuglie degli agenti della Polizia locale per dare suggerimenti sugli spostamenti e sui percorsi alternativi. PataQuartu, per la promozione delle patate quartesi, è organizzata da Coldiretti e si svolge in collaborazione con il centro commerciale naturale La via del mare, e con il contributo del Comune e di Fondazione di Sardegna.

