Strada chiusa per crollo  di calcinacci 

Dramma sfiorato, mercoledì sera a Sarramanna. «Saranno state le 19,15», racconta ancora scossa Marta Argiolas, 40 anni: «Stavo passando in auto nella via Giulio Cesare quando all’improvviso ho sentito un rumore fortissimo. Subito dopo sono stata investita da una pioggia di calcinacci». La donna si è trovata coinvolta involontariamente in un incidente che avrebbe potuto provocare un danno di entità diversa. A cadere una porzione del cornicione del balcone all'ultimo piano all’altezza del civico 13. «Grazie al cielo non è successo nulla di grave e me la sono cavata solo con un grande spavento», aggiunge la donna: «I calcinacci hanno scheggiato il parabrezza e rovinato il montante della carrozzeria».

La strada è molto trafficata e si trova in pieno centro storico, per puro caso al momento del crollo non era presente nessun passante e per fortuna non si sono registrate persone ferite.

Sono stati subito allertati i vigili del fuoco del distretto di Sanluri che hanno chiuso provvisoriamente la strada al traffico per poter rimuovere i calcinacci ancora pericolanti e completare le dovute operazioni.L’area interessata è stata transennata, così da impedire il passaggio di pedoni e automobili.

Nelle prossime ore una ditta specializzata dovrà valutare le condizioni della terrazza deteriorata. Attraverso l’utilizzo di una piattaforma elevatrice, i tecnici raggiungeranno il punto collassato per verificare la condizione del cornicione e intervenire per rimetterlo in sicurezza.

