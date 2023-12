Disagi, ieri, a causa della pioggia insistente a Sant’Antioco. All’ingresso della via Nazionale, incrocio con via Carbonia, subito dopo il ponte, l’Assosulcis ha chiuso la strada al traffico automobilistico, dirottando i mezzi in entrata nel lungomare. Le transenne sono state tolte dopo mezz’ora, il tempo di far defluire l’acqua che si era accumulata nella sede stradale. (s. g.)

