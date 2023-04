Strada chiusa, negozianti in trincea 

Alle 9.40, all’Emporio Agrario non hanno battuto ancora uno scontrino. «Dovremo abituarci, il problema è se riusciremo a resistere tutti questi mesi», dice il commesso Paolo Bianco. Un’ora più tardi, al negozio cinese, al civico 6, stessa cosa. «Non entra nessuno», dice la proprietaria. Sul lato opposto, Italo Sulliotti, titolare della storica rivendita di vini, dolci e liquori, è il più “fortunato”: «Uno scontrino», dice. «Così chiudiamo tutti, Dopo 61 anni di lavoro andremo a casa per un cantiere», aggiunge. «Ci aspettavamo queste lamentele giustificate da parte dei commercianti, sono loro a pagare il prezzo più alto per questo cantiere», risponde l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Per questo motivo siamo pronti ad andare incontro alle loro esigenze, compatibilmente con quelle dell’impresa che lavora all’interno del cantiere», aggiunge.

La chiusura

Lunedì ore 8, gli operai arrivano in viale Trieste con camion e una piccola gru, scaricano le reti metalliche che servono a recintare il cantiere e cominciano a “sigillare” la strada: chiuso da ieri e per i prossimi due-tre mesi, questo l’obiettivo dell’amministrazione, il tratto tra piazza del Carmine e via Caprera. Si scava anche con la supervisione degli archeologi, perché «viale Trieste è una zona sensibile, non sappiamo che cosa potremo trovare», dice la responsabile mentre ripulisce dalla terra alcuni “reperti”. Terminata la riqualificazione di questa prima parte, l’impresa la riconsegnerà a residenti, commercianti e cittadini e comincerà subito a lavorare sulla seconda parte, quella che va da via Caprera fino all’intersezione con via Roma. Il nuovo cantiere disegna anche una nuova viabilità: da due settimane gli automobilisti transitano nel doppio senso di marcia istituito nel tratto di via Roma che va da via Maddalena a viale Trieste, e da ieri via Maddalena si percorre a senso unico a scendere verso via Roma (in senso opposto fino a all’altro giorno, per intendersi) con obbligo di svolta a destra in via Roma (direzione viale Trieste). Una novità studiata dall’amministrazione che sembra funzionare: perché al di là delle code che si formano in via Lungomare 11 Settembre, le stesse che ormai siamo abituati a vedere da quando il Comune ha chiuso via Roma lato portici per i lavori del nuovo waterfront, la circolazione delle auto, il primo giorno, non subisce particolari intoppi.

Grido d’allarme

Oggi, il problema principale è per i commercianti. Preoccupati dai tempi del cantiere, dalla possibilità che l’eventuale ritrovamento di reperti archeologici possa allungare la consegna delle opere, dal «lavoro che verrà a mancare», dicono. «Da quando è stata chiusa via Roma, in viale Trieste il passaggio di auto e pedoni e crollato del 50%», spiega Gigi Sandali, titolare con i fratelli Stefano e Fabrizio di Verdeacqua. «Dopo la pandemia, adesso questa nuova mazzata. Non verrà più nessuno a fare acquisti in viale Trieste, e dire che per il nostro settore i prossimi mesi sono quelli in cui si lavora meglio in tutto l’anno», aggiunge. La voce dei commercianti è un coro unanime. «Con il caos generato dall’apertura di tutti i cantieri, sono pochi coloro che si avventurano in centro», sottolinea Francesco Asaro, titolare di Mary Modellismo. «Io ho già avvertito i miei clienti sui social delle difficoltà che si possono incontrare in questo periodo. È vero, i lavori andavano fatti, viale Trieste era veramente in pessime condizioni. La nostra speranza è che il cantiere vada velocissimo». «I sacrifici che oggi fanno commercianti e residenti», rassicura l’assessore Mereu, «saranno ripagati quando viale Trieste sarà riqualificata».