Strada chiusa davanti a scuola: è polemica 

I bambini che escono da scuola, l’aria che si riempie di grida e di risate, mentre svolazzano le pieghe dei grembiuli. Difficile immaginare un panorama più gioioso e sereno. Ma per i residenti di via Galilei a Sestu, dove c’è la scuola elementare, ultimamente si è trasformato in una condanna. Anche perché un cartello, sistemato all’inizio della via, ne vieta il transito, con conseguente pericolo di multe, e disagi.

La polemica

«La legge mi dice che la strada è pubblica», fa notare Leonardo Piras, residente; «ma ormai è diventata una servitù della scuola; inoltre il cartello non si vede bene, perché è nascosto da un palo». La lamentela di molti residenti è la stessa, declinata in casi diversi: «Se devo entrare in casa non posso aspettare mezz’ora, o tre quarti d’ora. Abito qui, non è giusto, specie se ho fretta». Una misura escogitata anche in altre vie di Sestu, come per esempio in via Repubblica, dove ha sede un altro plesso della scuola elementare. E spesso sono gli stessi genitori a chiedere che la strada venga chiusa. Molti di loro riferiscono del pericolo delle auto, che procedono ad alta velocità.

L’appello

D’altronde, i residenti chiedono un’eccezione, solo per rincasare, andando piano: «Quando rientro a casa, alle 8 di mattina, dopo il lavoro, mi è capitato di trovare i vigili che bloccavano la strada. A volte diventa un grosso disagio». Parole simili pure da Francesca Spiga: «Quando esco per il lavoro verso l’una spesso trovo la strada piena di gente. Eppure il marciapiede c’è, potrebbero usarlo».

Il problema

In realtà, all’uscita o all’entata la situazione è così affollata da rendere difficile il traffico delle auto, specie davanti alla scuola. Ma si potrebbe rimediare con delle transenne vicino all’edificio, o magari con l’impiego di nonni vigili, anche se a Sestu al momento non ce ne sono.

La situazione di via Repubblica comunque è diversa da quella di via Galilei. Qui ci sono molte più case, e i posti dove parcheggiare sono pochi, anche se la maggior parte dei residenti ha un passo carrabile. Qualcuno dei residenti punta anche il dito contro il personale della scuola, accusato di sostare qui di primo mattino, togliendo parcheggi; nulla che comunque sia vietato dal codice della strada.

Il Comune non è comunque sordo a queste lamentele: «Abbiamo ricevuto la segnalazione dei cittadini», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «e stiamo valutando possibili soluzioni».

