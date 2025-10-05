VaiOnline
Statale 131 dcn.
06 ottobre 2025 alle 00:50

Strada cantiere, quattro feriti nello scontro frontale  

È di quattro feriti in codice rosso il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 18, lungo la strada Statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 55, tra Nuoro e il bivio di Marreri. Coinvolti nello scontro tre veicoli: una Fiat 500L, un furgone e una terza vettura che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sopraggiunta dopo l’impatto frontale tra i primi due mezzi, finendo addosso ai veicoli già coinvolti.

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente critico, dove è ancora attiva una deviazione per lavori. In quel punto, la carreggiata si restringe da quattro corsie (due per senso di marcia) a due, con una sola corsia per direzione. Un restringimento che, unito al traffico e alle condizioni del manto stradale, potrebbe aver contribuito all’incidente, anche se le cause restano ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno estratto tre persone dalle lamiere, e il personale del 118, che ha trasportato i feriti in ospedale. Le loro condizioni sono gravi, ma non in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della polizia stradale, per i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore, provocando lunghe code e disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. Con i nuoresi ancora una volta costretti a gravi disagi.

