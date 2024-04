Strada bloccata dalle fiamme dolose 

Dieci ore con il fuoco alle porte della cittadina. L’incendio, divampato intorno alle 2 della notte tra martedì e ieri, ha congelato la viabilità sulla strada statale 198, che collega Tortolì verso le uscite per Lanusei e Villagrande, fino all’alba. Poi nel primo pomeriggio, quando tutto sembrava sotto controllo, le fiamme alimentate dal maestrale hanno ripreso vigore, arrivando a minacciare alcune abitazioni nella parte alta del quartiere di Monte Attu. Interrotta la circolazione, sia durante la notte che ieri pomeriggio. I vigili del fuoco di Tortolì, cui hanno prestato supporto i colleghi arrivati da Lanusei, sono stati costretti agli straordinari per domare il rogo, quasi certamente doloso, che si è esteso prima lungo l’alveo del fiume che scorre parallelo alla statale e poi sulla collina di Monte Attu. Un provvedimento necessario per poter favorire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza. Nel pomeriggio ha operato anche un Canadair. (ro. se.)

