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Via Is Amostus.
11 giugno 2026 alle 00:31

Strada bloccata da una discarica abusiva, Polizia locale in azione 

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Dopo avere deciso di rinnovare gli infissi a casa propria, qualche incivile ha ben pensato di gettare vecchie porte e finestre, assieme a spazzatura varia, proprio in mezzo alla strada in via Is Amostus.Molto più comodo che smaltire gli ingombranti all’ecocentro o chiederne comodamente il ritiro a domicilio.

Così nella strada della campagna quartese, percorsa ogni giorno da tantissime persone, non solo residenti della zona, è stato necessario l’intervento del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale che ha fatto rimuovere la discarica e liberato la strada in modo da consentire di nuovo il passaggio.

Erano stati gli stessi residenti a segnalare il problema e a chiedere l’intervento che è stato subito portato avanti. Purtroppo in via Is Amostus gli abbandono selvaggi dei rifiuti sono all’ordine del giorno. Qui nelle strade di campagna si gettano soprattutto ingombranti e anche rifiuti speciali. E non mancano le macerie.

L’agro quartese è il regno delle discariche di materiale edile che spuntano però anche nell’immediata periferia della città come nella zona industriale di Sa Serrixedda e nella collina di Pitz’e Serra. uno spettacolo desolante specchio di un fenomeno che sembra non si riesca ad eliminare definitivamente.

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