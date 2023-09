Strada aperta, pizzeria chiusa 

Quando è andato nella sua pizzeria per cominciare a lavorare si è trovato davanti al locale uno scavo lungo due metri che rendeva impossibile l’ingresso: il weekend tanto atteso per guadagnare qualcosa si è rivelato un fallimento. Brutta esperienza per Martino Piu, titolare del ristorante e pizzeria di via Regina Margherita, che venerdì sera ha dovuto fare i conti con l’apertura improvvisa di un cantiere realizzato da una ditta intervenuta per risolvere un problema sulla linea elettrica. Inizialmente si era pensato che i lavori fossero legati alla realizzazione di una grande cabina elettrica dell’Enel in fase di costruzione nella zona periferica oltre la Strada statale 195, ma poi è emerso che si è trattata di una riparazione urgente.

«Senza preavviso»

«Senza che alcun preavviso mi sono ritrovato questo grande fosso davanti all’ingresso del locale – racconta Martino Piu -, mi chiedo se sia giusto provocare un disagio simile a commercianti e residenti senza aver informato gli interessati. Alla fine questi lavori hanno dimezzato i miei affari del 50 per cento: per far capire come abbiano inciso sul mio guadagno, è sufficiente pensare che lo scorso venerdì ho sfornato poco più di venti pizze, mentre di solito sono un centinaio. Dopo l’intervento del Comune, la ditta che si stava occupando dei lavori si è data da fare per ridurre i disagi, ma ormai il danno era fatto».

Il Comune

Il sindaco, Walter Cabasino, ha dato immediatamente mandato agli uffici di intervenire per comprendere cosa sia avvenuto e per quale motivo la ditta incaricata non abbia comunicato l’apertura del cantiere: «Quando si eseguono lavori di questo tipo, che necessitano di uno scavo di importanti dimensioni, è necessario che il Comune ne sia informato per tempo, in modo da comunicarlo ai cittadini. Quello che è accaduto è inaccettabile, ne parleremo con la ditta».

Il guasto

E- Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ricostruisce quanto è accaduto in via Regina Margherita: «Venerdì scorso è stato necessario intervenire urgentemente ed in maniera improcrastinabile a causa di un guasto sulla rete di media tensione. Grazie alle immediate manovre di rete i clienti sono stati tutti rialimentati in pochissimo tempo da altre cabine e si è dato avvio ai lavori di riparazione del guasto che sono stati terminati già dal sabato sera, per poi completare la domenica con la rimozione delle reti del cantiere, correttamente perimetrato e che ha garantito sempre la circolazione pedonale in sicurezza».