Strada allagata per una perdita idrica: «È così da dieci giorni, nessuno interviene» 

Ieri mattina l’incrocio tra via Monte Grappa e via Monte Sabotino era un lago d’acqua. Colpa di una perdita idrica sul marciapiede. «È così da dieci giorni. Abbiamo segnalato più volte ad Abbanoa e al Comune. Poco fa ho chiamato anche la Polizia Locale perché si sta creando una situazione di pericolo soprattutto per scooter e moto: mi hanno risposto che chi di dovere ne è a conoscenza. Intanto però nessuno interviene», racconta uno degli abitanti della zona.

Acqua potabile che dal marciapiede continua a fuoriuscire invadendo la strada. Chi deve attraversare è costretto a fare un giro molto più largo per evitare il “lago”. E chi passa alla guida di uno scooter, in caso di frenata improvvisa, rischia una pericolosa caduta. «Non solo», protesta un residente con una segnalazione alla redazione, «oltre allo spreco d’acqua si corrono dei rischi per la tenuta degli edifici. Noi segnaliamo ad Abbanoa e al Comune: di più non possiamo fare».

E chi lavora e abita da queste parti racconta di interventi ripetuti in tutta la strada. Come se le perdite siano ricorrenti. «Pochi mesi fa era saltata una fognatura». Insomma nonostante i lavori effettuati, il problema non sembra essere stato risolto. Le perdite idriche in città non mancano e le squadre di Abbanoa sono costrette a un super lavoro. Probabilmente anche l’intervento tra via Monte Grappa e via Monte Sabotino è stato già programmato. Intanto però lo spreco d’acqua prosegue.

RIPRODUZIONE RISERVATA