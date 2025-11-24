Strada allagata, cinque giorni da incubo 

Da quattro giorni, a Carbonia, c’è una parte del rione di Rosmarino in ostaggio di una gigantesca pozza d’acqua che si crea ogni volta che piove. I residenti, abituati loro malgrado a questa seccatura da molti decenni, adesso però devono subire un surplus di disagio: il deflusso non è avvenuto in poche ore.

Bloccati

L’acqua ristagna da un marciapiede all’altro e ieri mattina, dopo l’ennesimo sopralluogo di tecnici e polizia locale, il Comune ieri s’è visto costretto a chiudere al traffico il segmento da via Satta angolo con via Sicilia sino a via Sicilia angolo con via Fiume. Quasi impossibile il transito dei veicoli, se non a passo d’uomo: in caso contrario gli pneumatici provocano un vero e proprio moto ondoso che riversa l’acqua nei giardini. «Un conto è sopportare per due o tre ore come sempre avvenuto – ricorda Efisio Puliga, residente – un conto è averci a che fare per quattro giorni di seguito e l’incubo che qualche automobilista distratto sollevi tanta acqua da farcela finire in casa». La causa potrebbe essere un pozzetto dalla capienza insufficiente rispetto alla portata dell’acqua in arrivo.

Traffico chiuso

Sono intervenute varie volte invano anche le squadre della protezione civile Athena e Ser Carbonia: ieri mattina il lago non si era abbassato di un millimetro e alla fine al comandante della Polizia locale Andrea Usai non è rimasto che ordinare la chiusura della strada. Stesso problema ieri sera in via Angioy e in altre zone della città completamente allagate dalla pioggia che non ha dato tregua dal primo pomeriggio. Giorni fa il Comune ha vinto un bando regionale da mezzo milione per la realizzazione di nuovi pozzetti di captazione proprio nel rione e uno dei punti in cima alla lista è proprio via Sicilia. Ma prima della gara d’appalto occorrerà intervenire con procedure urgenti: «Nei prossimi giorni – anticipa il sindaco Pietro Morittu – verrà realizzata come misura straordinaria una nuova caditoia per alleggerire il peso, nell’attesa di completare lo studio di captazione più generale: ci rendiamo conto che non sarà un intervento risolutivo ma in questa fase ci servirà a collegarci alla condotta in attesa del ripristino integrale».

