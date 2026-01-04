Strada al buio: proteste in via Nuoro 

La condizione degli impianti dell’illuminazione pubblica a Carbonia comincia ad essere preoccupante. Al punto che il Comune ha dovuto inviare una nuova diffida alla società che gestisce il servizio. Dopo i ripetuti casi, ma sempre in concomitanza della pioggia, che in questi anni hanno riguardato il rione Lotto B ma pure via Sanzio e via Cannas e molte altre zone, e l’interruzione che si è protratta per quasi tutto dicembre in viale Trieste, da avantieri i disagi li vivono i residenti di via Nuoro. Tutto spento nel tratto fra piazza Ciusa e via Cagliari. File di lampioni, e ci si trova in pieno centro. Una timida luce rischiara (ma è un eufemismo) le strade solo grazie alle luminarie natalizie installate poche decine di metri prima. E questa volta il black out non è imputabile alla pioggia perchè da giorni non si registrano importanti precipitazioni.

«Siamo imbarazzati – rivela Tarcisio Serra, un residente – all’idea di dover ogni volta segnalare che in una città come Carbonia l’illuminazione pubblica salti più volte al mese nonostante siano stati collocati decine di nuovi lampioni».

L’amministrazione comunale ha deciso di inviare una nuova diffida alla società che il servizio. Anche perché sussiste, per l’appunto, un paradosso: lampioni nuovi, ma sottoservizi malconci. Una condizione del genere era già stata spiegata dal sindaco Pietro Morittu quando per tre settimane erano rimaste al buio, il mese scorso, via Trieste e alcune strade laterali. Il problema sta negli impianti allocati nei pozzetti: sono datati.

RIPRODUZIONE RISERVATA