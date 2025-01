Strada al buio, proteste dei residenti 

Un palo della luce con la lampadina guasta che copre buona parte della via. La denuncia arriva dalla via Cima, a Cabras. «Lo scorso anno abbiamo avuto lo stesso problema per otto mesi - denuncia Maddalena Zoccheddu, una residente - Spero che questa volta gli operai intervengano prima». Il sindaco Andrea Abis spiega: «Per quanto riguarda l’unica lampada fulminata del tratto di strada, sarà sostituita al prossimo passaggio del manutentore che facciamo in genere pochi giorni dopo le segnalazioni». ( s.p. )

