Strada al buio, otto lampioni da sostituire 

Ancora buio in via Cagliari, a Sestu. Nonostante siano trascorsi alcuni giorni dal guasto, 8 lampioni, situati quasi davanti alla piazza Giovanni Maria Angioy, e all’entrata per la ex Provinciale 8, sono ancora spenti. Una situazione che crea pericolo per alcune centinaia di metri.

La scorsa settimana il vicesindaco Massimiliano Bullita ha inviato una segnalazione a Edison, la ditta che si occupa di parte dell’illuminazione pubblica nella cittadina. Ora lo stesso Bullita, che è anche assessore all’Arredo Urbano, aggiorna sulle ultime novità: «Mancano pezzi di ricambio, per questo la ditta sta impiegando tanto tempo, essendo i lampioni ormai vecchi. Pertanto si è deciso di sostituirli; stiamo cercando di reperire le risorse, e i nuovi lampioni saranno a led, uguali a quelli situati più avanti nella ex Provinciale». Ma sulla fine dei disagi non ci sono ancora tempi certi.

