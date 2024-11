Strada al buio, ladri in azione 

Il bottino è magro, solo una manciata di scontrini. Il danno, invece, è ingente: una vetrina in frantumi e una serratura forzata. Hanno agito favoriti dal buio che da mesi avvolge via Giovanni XXIII i malviventi che nella notte tra domenica e lunedì si sono introdotti nella parruccheria “Élite”. Hanno prima tentato di scardinare le due porte, poi hanno impugnato una zappa (lasciata all’interno del salone) e hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso. Una volta all’interno del locale hanno rovistato nel cassetto della reception.

Il racconto

«Hanno portato via una cassetta di sicurezza in latta - racconta la titolare, Valentina Pusceddu - dentro c’erano solo documenti fiscali». Speravano forse di riuscire a portar via il bottino della settimana «ma all’interno non c’era neppure un euro - va avanti Pusceddu - Purtroppo ripristinare la vetrina mi costerà almeno 500 euro». Al di là della rabbia per il furto, l’episodio ripropone il problema della sicurezza nella via: 120 metri di strada privata ad uso pubblico tra le vie Cagliari e Diaz quasi completamente al buio, in questo periodo già a partire dalle 17.

Le proteste

«Effettivamente la zona è parecchio tetra - osserva Massimo Lai, dalla scrivania dell'agenzia finanziaria Bibanca - finora non si erano verificati episodi di microcriminalità, questo furto però preoccupa». Una situazione che Paolo Canu, del ristorante “Pane e Olio”, denuncia da tempo: «Tre dei lampioni sono spenti da chissà quanto - spiega - ho fatto diverse segnalazioni al numero verde che ho trovato nel sito internet del Comune, ma mi è stato detto che trattandosi di una via privata non possono intervenire».

L’intoppo

È proprio questo è l’intoppo sul quale ora il Comune intende “fare luce”. Per risalire al problema occorre tornare indietro fino agli anni in cui vennero realizzati i palazzi che si affacciano sulla via Giovanni XXIII. Pare, infatti, che gli standard urbanistici non siano mai stati ceduti al Comune. Non solo. «Ho chiesto agli uffici di verificare se sia mai stata effettuata una monetizzazione in alternativa - fa sapere l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - se così fosse, bisognerebbe risolvere la situazione».

I lavori

Una cosa è certa: i lampioni in questione non sono di competenza della City Green Light, la ditta che ha in affidamento l’appalto per la manutenzione dell’illuminazione pubblica e che da qualche mese ha avviato il progetto da 12 milioni di euro per l’efficientamento energetico. Per poter illuminare quel corridoio sul quale si affacciano diverse attività commerciali, i condomini dovranno agire a proprie spese.

