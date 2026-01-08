VaiOnline
Selargius.
09 gennaio 2026 alle 00:13

Strada al buio e impraticabile 

Strada sterrata che dopo ogni pioggia si trasforma in una distesa di fango, e completamente al buio. È lo scenario che si presenta nella parte finale di via Ogliastra, nel quartiere selargino di Is Corrias, dove sono in corso le nuove costruzioni.

«Da ormai due anni siamo ostaggi della nostra strada, che appena piove riversa in queste condizioni», lamentano i residenti con tanto di fotografie-denuncia. «Siamo praticamente impossibilitati anche solo ad uscire per poter fare una passeggiata o per accompagnare i bambini alla fermata del bus con la macchina. Senza contare», raccontano gli abitanti di via Ogliastra, «che la strada risulta completamente al buio senza nessun tipo di illuminazione. Chiediamo che le istituzioni o chi di competenza possa metterla in sicurezza il prima possibile, o per lo meno si realizzi un passaggio pedonale. Siamo davvero stanchi di questa situazione». (f.l.)

