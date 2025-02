Strada al buio: disagi e proteste 

Disagi per il buio in un tratto di circonvallazione, quella a nord del paese, dall’altezza della Conad, sino a Bellavista nel quartiere di Sant’Isidoro. Chilometri di strada che attraversano le campagne del paese, senza un solo punto luce, tra incroci e con un traffico soprattutto in serata e nella mattinata particolarmente intenso.

Ora sono in tanti a sollecitare la realizzazione dell’impianto di illuminazione soprattutto nei punti critici. Il problema spesso è rimbalzato anche in consiglio comunale per bocca del consigliere di “Sinnai libera” Aldo Lobina. Per realizzare un intervento simile occorrono sicuramente grossi finanziamenti. «Di certo bisogna iniziare, magari a lotti: quella strada così al buio – dicono gli automobilisti – va illuminata e quindi resa più sicura». (r. s.)

