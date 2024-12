«Strada al buio da un mese, abbiamo paura» 

Buio pesto, strade deserte e un clima di paura. In via Trincea dei Razzi, nel quartiere di Is Mirrionis, l’illuminazione pubblica è fuori uso da settimane, le luminarie natalizie sono un miraggio e i residenti si sentono abbandonati. A farne le spese non è solo la sicurezza dei cittadini, ma anche l’economia locale: in pochi giorni – raccontano i residenti - una cartoleria, una macelleria e una pizzeria sono state svaligiate.

«Da un mese siamo al buio», afferma, agitata, Francesca Congia. «Ogni volta che i miei figli rientrano aspetto e controllo per paura. È troppo buio e, dopo una certa ora, non riesco nemmeno ad andare a buttare la spazzatura da sola».Una paura condivisa da Antonella Saba, titolare di un negozio per bambini: «Dopo le 19 ci chiudiamo dentro, terrorizzate. Siamo al buio, segnaliamo, ma nessuno interviene».

La situazione, già difficile, assume toni surreali in un periodo che dovrebbe essere illuminato dalle festività. Sabrina Trogu, che gestisce un negozio di abbigliamento, denuncia amareggiata: «È assurdo che le nostre segnalazioni cadano nel vuoto. Dobbiamo usare la luce degli smartphone per strada. Chi verrebbe a fare acquisti in una zona buia e senza un briciolo di spirito natalizio?» Tomaso Siddu, dipendente nel vicino negozio di giocattoli, rincara la dose: «Ci dicono ogni giorno che il guasto è segnalato, ma nessuno interviene. Serve una soluzione ora, non tra dieci giorni».

Una delle delle prime persone a segnalare il problema il 6 dicembre scorso è stata Annamaria Sirigu, che con un’amarezza condivisa da tutta la comunità aggiunge: «Ho fatto più solleciti, ma mi hanno detto che dovevo aspettare dieci giorni per poter reclamare di nuovo. È assurdo e vergognoso».

