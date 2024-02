«Strada al buio da dieci mesi» 

Una quarantina di residenti della zona di via Municipio e dell’omonima piazza, a Gonnosfanadiga, richiedono un intervento urgente del Comune: dall’aprile dello scorso anno le strade in cui vivono sono al buio. E così, con la lettera protocollata il 23 gennaio scorso fanno appello, per l’ennesima volta, all’amministrazione.

La petizione

La lettera – firmata tra gli altri da Andrea Melis, Ada Sulcis, Franca Franca e Salvatore Spina – è solo l’ultimo atto di una lunga serie di sollecitazioni da parte degli abitanti e dei titolari di attività della via per chiedere l’immediato ripristino dell’illuminazione, poiché dall’aprile del 2023 la situazione non è cambiata. «La mancanza di adeguata illuminazione crea diversi disagi, soprattutto durante le ore serali e notturne – si legge nel documento –. Questa situazione può risultare pericolosa per i residenti e utenti della strada, in quanto la scarsa visibilità aumenta il rischio di incidenti, di azioni criminali e atti vandalici. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di altri cittadini di Gonnosfanadiga che lamentano lo stesso problema e chiedono un intervento da parte delle autorità competenti». Numerosi i disagi elencati dai firmatari: «La mancanza di illuminazione pubblica influisce sulla sicurezza, ma anche sulla qualità della vita, rendendo le strade poco accoglienti e poco piacevoli da percorrere». Aggiunge Andrea Melis, uno dei firmatari: «La piazza è diventata un luogo poco gradevole, utilizzato come bagno a cielo aperto». Delusi i cittadini che nel loro appello al Municipio scrivono: «La situazione è aggravata dal fatto che questa non è stata la prima richiesta avanzata al Comune. Segnalazioni e lettere precedenti sono rimaste inevase o solo temporaneamente risolte». La richiesta è semplice: «Ripristinare i punti luce esistenti, alcuni dei quali rimossi per non creare ulteriore pericolo perché danneggiati dal forte vento e sui quali pali erano stati fissati degli striscioni in occasione di eventi paesani».

Nessuna risposta

Il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris sulle richieste dei quaranta cittadini dice di non voler dire nulla, si limita a poche parole per assicurare che «l’illuminazione della via Porru Bonelli è in fase di rinnovo, stanno installando i led, quindi a breve sarà illuminata più adeguatamente».

