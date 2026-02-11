Strada ad alto rischio, Provincia sotto accusa 

I sindaci di Barumini, Genuri, Gesturi, Tuili, Setzu e Turri sul piede di guerra per le condizioni in cui versa la strada provinciale 44 che collega Turri, Tuili e Barumini. Con un’azione di protesta, hanno inviato una diffida con «valore formale di messa in mora e ultimo avviso» alla Provincia del Medio Campidano, denunciando le condizioni di forte degrado della strada, trasmettendo il documento anche alla Prefettura di Cagliari e alla Regione. Buche profonde, cedimenti, avvallamenti e porzioni di carreggiata compromesse: queste le criticità che destano preoccupazione e, ad aggravare le cose, il ristagno persistente di acqua piovana: «La visibilità delle irregolarità nella strada è ridotta e questo determina il rischio di perdita di controllo con elevata probabilità di incidenti», scrivono i sindaci Michele Zucca (Barumini), Sandro Branca (Genuri), Emilio Serra (Gesturi), Andrea Locci (Tuili) e Martino Picchedda (Turri).

La richiesta

I primi cittadini chiedono interventi immediati e tempi certi, avvertendo che «l’inerzia dell’ente potrà comportare responsabilità amministrative, civili e penali». Raccontano che «le risorse economiche necessarie per l’intervento di messa in sicurezza sono state individuate, reperite e impegnate già dall’ex commissario ma a oggi non risulta avviato alcun intervento». Locci aggiunge: «L’arteria è quotidianamente percorsa da mezzi adibiti al trasporto scolastico e da nuclei familiari con minori diretti ai plessi del territorio, e questo peggiora un quadro già problematico». Il presidente della Provincia, Giuseppe De Fanti, assicura che le risorse destinate sono presenti ma «non potevano essere impegnate in quanto deve essere eseguita la progettazione. In attesa dell'intervento complessivo di cui per completare la progettazione si deve attendere anche l'esito dei sondaggi, abbiamo disposto un intervento immediato, di 50mila euro per risolvere le emergenze più urgenti». Per Branca: «La Provincia, così com’è strutturata, non è in grado di fornire risposte operative in termini di efficienza ed efficacia. Necessario rivederne la componente amministrativa e tecnica e, per garantirle un ruolo forte, necessaria l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio. In caso contrario, risulterebbe preferibile assegnare direttamente le risorse finanziarie ai sindaci: la Provinciale Genuri–Setzu–bivio Turri/Tuili, grazie a finanziamenti assegnati direttamente ai sindaci, è stata progettata, realizzata e collaudata in soli sei mesi».

